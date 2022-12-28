نزاع عشائري يخلف 5 قتلى وجرحى في ذي قار

2022/12/28 | 21:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاربعاء، بمقتل

وإصابة 5 اشخاص بنزاع عشائري طاحن في

محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر، إن "نزاعاً عشائرياً

طاحناً بين عشيرتين في قضاء البطحاء

غربي محافظة ذي قار خلّف قتيلان و3 ج

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