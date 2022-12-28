تطوير اختبار للدم قادر على تشخيص مرض ألزهايمر

2022/12/28 | 21:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطور الأستاذ كاريكاري وزملاؤه، نهجا جديدا لتحديد مرض ألزهايمر.

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