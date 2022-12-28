2022/12/28 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الاربعاء، أن خلال الايام المقبلة ستحلق طائرات القوة الجوية وطيران الجيش في سماء العاصمة بغداد، وذلك لمناسبتين متزامنتين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نسترعي انتباه المواطنين الكرام، سيتم خلال الأيام المقبلة، قيام طائرات القوة الجوية وقيادة طيران الجيش، بالتحليق فوق سماء العاصمة بغداد، وبارتفاعات منخفضة".

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي "لإجراء ممارسات ميدانية استعداداً للاحتفال بالذكرى الثانية بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي، والاحتفال باستعراض التخرج لطلاب الدورة العسكرية (١١١)، مما قد يؤدي إلى سماع أصوات تلك الطائرات".

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