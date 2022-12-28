مانشستر يونايتد يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم نوتينغهام

2022/12/28 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

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عزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الخامس وحقق الفوز على ضيفه نوتينغهام فورست بثلاثة أهداف دون رد الثلاثاء في إطار المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع يونايتد رصيده بذلك إلى 29 نقطة في المركز الخامس مواصلاً الضغط على توتنهام الرابع برصيد 30 نقطة، من جانبه تجمد رصيد نوتينغهام عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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