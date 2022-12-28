2022/12/28 | 21:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت هيئة السياحة، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن منح سمات دخول للوافدين الى العراق.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان “الكتاب الصادر من هيئة السياحة المرقم (15080) بتاريخ 26/ كانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السياحة تؤكد تقديمها كافة التسهيلات لتقديم افضل الخدمات للسائحين بخليجي 25 المركز الخبري الوطني.

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