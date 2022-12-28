2022/12/28 | 21:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على متهم مطلوب بقضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات ضمن منطقة البلديات شرق بغداد .وقالت المديرية، في بيان تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على “مغتصب” طفلة شرق بغداد المركز الخبري الوطني.

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