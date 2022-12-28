السوداني: الحكومة تعمل على جعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار

2022/12/28 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عدداً من المبدعين العراقيين المشاركين في مؤتمر "تدأكس بغداد".

وأكد السوداني، بحسب بيان لمكتبه "رعايته للمبدعين"، داعياً إلى "تكرار هذه المشاركات والنشاطات في بغداد بشكل دوري، من أجل جذب المزيد من الطاقات الشابة المبدعة خدمة لبلدنا العزيز، وخلق قصص نجاح ملهمة من خلالهم".

وأضاف، أن "الحكومة تعمل على جعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات، والمشاريع الاستثمارية الطموحة هي التي ستجذب المبدعين من أبناء العراق".

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