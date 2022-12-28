الكشف عن تحشيد نيابي كبير لعقد جلسة استثنائية بشأن سعر الدولار

2022/12/28 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب محمد قتيبة البياتي، الثلاثاء، عن جمع تواقيع لـ 100 نائبٍ لطلب عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة ازمة الدولار في العراق.

وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” عقد جلسة استثنائية لمناقشة ازمة الدولار في العراق ضرورية للوقوف على اسبابها مع خلال استضافة الجهات ذات العلاقة لاعطاء صورة واضحة عن مجريات مايحدث” مؤكدا ان ” 100 نائبٍ وقع على الطلب الرسمي لعقد الجلسة”.

واضاف،ان” الارتفاع الاخير له تداعيات خطيرة على الاسواق العراقية من ناحية دفع اسعار المواد الاساسية وخاصة الغذائية للارتفاع ما يشكل عب على اكثر من 13 مليون نسمة هم دون خط الفقر وفق الاحصائيات الحكومية”، لافتا الى ان ” الوضع قد يتفاقم اذا ما استمرت حمى الارتفاع دون توقف”.

واشار الى ” ضرورة ان يكون للحكومة مبادرات وحلول انية لاحتواء صعود الدولار في الاسواق من خلال ضخ المزيد من الوفرة للاستجابة للطلب”.

وتشهد اسواق صرف الدولار ارتفاع متصاعد منذ ايام وسط حالة قلق من ان يؤدي الى ضرر بالغ ودفع الاسعار للارتفاع خاصة المواد الغذائية”.

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