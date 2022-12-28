علامات تجارية عالمية بلا ترخيص.. السلطات العراقية تتحرك

2022/12/28 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بملاحقة الشركات التي تعمل تحت أسماء علامات تجارية عالمية بدون تصريح قانوني، حسبما ذكر مكتبه اليوم الأربعاء.

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