2022/12/28 | 21:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة إحالة ملف إطعام السجناء إلى الهيئة العليا بعد رصد حالات فساد أولاً على المسلة.

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