السوداني: الحكومة تعمل على جعل العراق بيئة جاذبة للاستثمار

2022/12/28 | 21:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء 12/28/2022، عدداً من...

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