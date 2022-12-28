العاهل الأردني يكشف لـCNN آماله وتطلعاته لعام 2023: نحتاج للبناء بدلًا من التدمير

2022/12/28 | 22:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ردا على سؤال عن آماله وتطلعاته لعام 2023 في جزء من مقابلته مع CNN، أن هناك فرصة لتجاوز مخاطر العام الجديد، موضحا أن السياسة لن تكون حلًا للمشاكل بل الاقتصاد.وقال إن "هذه قضايا يجب أن نتعامل معها، إسرائيليون، وفلسطينيون، وأردنيون.وأعتقد أن التكامل الإقليمي سيكون سر قدرتنا على كسر الحواجز، عندما أستثمر في نجاحك لأن نجاحك هو نجاحي، في نهاية المطاف يعني أنه يمكننا المضي قدمًا".

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