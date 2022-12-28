مصرف الرافدين: نبيع الدولار بـ1455 ديناراً



مصرف الرافدين: نبيع الدولار بـ1455 ديناراً
2022/12/28 | 22:25 - المصدر: آي كيو نيوز
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