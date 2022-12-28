2022/12/28 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة في أوزبكستان إن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا من إنتاج شركة أدوية هندية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوزبكستان: وفاة 18 طفلا بعد تناول شراب طبي هندي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوزبكستان: وفاة 18 طفلا بعد تناول شراب طبي هندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).