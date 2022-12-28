محلل: السوداني سيزور واشنطن لتطبيق خطوات الكاظمي.. وأمريكا تحضّر لـ

2022/12/28 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كشف الكاتب والإعلامي أبو فراس الحمداني اليوم الاربعاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على رأس وفد رفيع إلى واشنطن.

وقال الحمداني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "هناك ضغطا كبيرا يمارس على العراق وعلى أثره ستكون هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ووزير المالية طيف سامي ووزير التخطيط محمد تميم ومحافظ البنك المركزي إلى واشنطن لاسيما بعد أن أبلغت السفيرة الأمريكية السوداني بعدم إمكانية ضخ الأموال العراقية كونها مجمدة".

وأضاف الحمداني أن "الهدف من الزيارة الاستماع الى الاشتراطات الامريكية وأولها أن تطبق حكومة السوداني ما سارت عليه حكومة الكاظمي منها تخفيض العملة و تسريح الموظفين وبيع ممتلكات الدولة العراقية".

وكشف الحمداني عن "وجود شروط أمريكية يراد من حكومة السوداني الالتزام بها أولها أن لايلتحق العراق بالاتفاقية الصينية والبقاء تحت الفضاء الأمريكي، وأن يضخ العراق جزءا من نفطه إلى الدول المحيطة بإسرائيل كدولتي الاردن ومصر كونهما من دول مرتكزات التطبيع".

وتابع الحمداني أن "هناك حربا صينية أمريكية والعراق في قلب هذا الحرب لاسيما بعد أن فقدت واشنطن نفوذها في السعودية والامارات ومصر وهذا ما شهدناه في قمة بغداد الأخيرة"، مؤكدا أن "أمريكا تمارس كل ضغوطها لكسب هذه الحرب".

تحرير: أ خ

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