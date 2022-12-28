صحيفة اسرائيلية: نتنياهو يحضّر لحرب ضد إيران

2022/12/28 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشفت صحيفة الجيروسليم بوست، اليوم الاربعاء، عن توقعات لدى الساسة الإسرائيليين من وجود نوايا لدى رئيس زعيم المعارضة الحالي وحزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ"شن حرب" ضد إيران "مؤجلة" منذ عام 2010.

وبينت الصحيفة بحسب تحليل ترجمته (بغداد اليوم)، إن "حزب الليكود الإسرائيلي كان قد خطط لـ"حرب" مباشرة ضد ايران من خلال تنفيذ طلعات جوية تستهدف برنامجها النووي واهم مواقعها العسكرية والسياسية، لكن تلك الخطط "لم ترى النور" بعد مواجهتها من قبل معارضين سياسيين داخل إسرائيل، بحسب الصحيفة.

الصحيفة قالت ان "التوقعات حول نوايا نتنياهو شن الهجوم أخيرا على ايران، عادت الى الواجهة مع إعلان نيته تكليف يواف غالانت، بمنصب وزير الدفاع"، مؤكدة أن "غلانت كان من المرشحين لقيادة الحرب ضد ايران عام 2010 قبل فشل تلك الخطط، وإعادة ترشيحه الان لمنصب وزير الدفاع يؤكد ان خطط نتنياهو بشان ايران أصبحت نشطة مرة أخرى".

وأشارت الصحيفة الى ان "نتنياهو قد يحاول تكرار ما قامت به الولايات المتحدة سابقا في العراق، حيث خططت للحرب خلال فترة إدارة بوش الاب، ونفذتها بعد فترة عبر إدارة بوش الابن".

وبينت أن "اختيار غالانت يناسب محاولات نتنياهو استنساخ التجربة الامريكية في العراق مع ملف ايران كونه شخصية لا تابه بالتبعات الدبلوماسية، او الضحايا المدنيين للعمليات التي يشنها"، بحسب وصفها.

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