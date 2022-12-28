2022/12/28 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، مساء اليوم الأربعاء، عن تخفيض بيع سعر الدولار للمواطنين لأغراض السفر.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "تخفيض سعر، الدولار بما لا يزيد على (10) آلاف دولار أمريكي لكل زبون بسعر (1455) ديناراً عراقياً لكل دولار تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين".

ودعا المصرف "المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار مراجعة فروعنا في شارع فلسطين، والفردوس، والزوية في جانب الرصافة، والحي العربي، والمنصور، وحي العامل في جانب الكرخ وبدءاً من يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 2022".

ونوه الى انه "سيتم فتح فروع في جميع المحافظات مطلع الأسبوع المقبل".

تحرير:شمس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن تخفيض سعر بيع الدولار لأغراض السفر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن تخفيض سعر بيع الدولار لأغراض السفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).