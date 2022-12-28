2022/12/28 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dQlQJ-dVPM4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 2022... عام الصدامات والصدمات وتشكيل الحكومات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 2022... عام الصدامات والصدمات وتشكيل الحكومات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).