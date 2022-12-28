برلمانية تعلق على تعيين عقود 315: وزارات عديدة بحاجة لموظفين

2022/12/28 | 22:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، اليوم الأربعاء، على قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعيين جميع عقود 315، فيما أكدت أن الكثير من الوزارات بحاجة الى موظفين كالتعليم والصحة.

وقالت السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الموازنة الحالية التي سيتم إقرارها في أقرب وقت ممكن ستشهد خروج فئات عديدة من كل وزارات الدولة الى التقاعد وهو ما يؤدي الى ضرورة تعويضهم بموظفين اخرين”.

وأضافت، أن “هناك قطاعات عديدة تحتاج الى موظفين مثل التعليم والصحة”، مبينة أنه “اما بالنسبة الى عقود وزارة الكهرباء فقد تمت الموافقة عليهم في قانون الامن الغذائي”.

وأوضحت السلطاني وهي (عضو في لجنة الطاقة والكهرباء النيابية)، أن “عقود الكهرباء تم تثبيتهم فقط باعتبار لديهم تخصيصات مالية ودرجات وظيفية، وتم تحويلهم من عقد الى موظفي دولة”.

وبينت النائبة، “من الممكن اجراء مناقلة بين الوزارات فعلى سبيل المثال تخلو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الباحثين واعدادهم قليلة جدا وتواجه معاناة عديدة بسبب هذه المشكلة، الا أنه من الممكن اجراء مناقلة بين الموظفين داخل الوزارات ليتم الاستفادة منهم في الوزارات التي هي بحاجتهم”.

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