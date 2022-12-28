2022/12/28 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركزي يكشف عن إجراءات تحقّق إستقراراً في صرف العملة أسعار الغذائية تحلّق والمصارف تقوم بهجوم مقابل رداً على محاولات إسقاط الدينار بغداد – قصي منذر ردت المصارف الحكومية على محاولات اسقاط الدينار ، بهجوم مقابل عقب اعلانها بيع الدولار للمواطنين عبر بطاقات المساتر كارد.وضجت مواقع التواصل باعلان ترويجي لمصرف الرافدين ،يتضمن بيع الدولار عبر […]

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