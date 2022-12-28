2022/12/28 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشيد يؤكد العمل على إعادة إعمار نينوى والنهوض بخدماتها الموصل – سامر الياس سعيد اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، العمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال مشاريعها القائمة.،للنهوض بواقعهيا المعيشي والخدمي .وكتب رشيد في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس جاء فيها (في الموصل بين أهلنا للاستماع الى مشاكلهم […]

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