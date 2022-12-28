2022/12/28 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: ضباب كثيف يغلق الأجواء بغداد – ندى شوكت رجحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الخميس صحوا مصحوبا بضباب كثيف يخيم على الاجواء صباحاً.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم ،كما يتشكل الضباب الكثيف في الصباح […]

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