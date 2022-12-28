تحالف سياسي يقدم 10 مقترحات لأزمة الدولار الراهنة

2022/12/28 | 22:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف النهج الوطني يقدم مجموعة مقترحات لايقاف تصاعد سعر الدولار في السوق الموازية =========================== في الوقت الذي يراقب فيه تحالف النهج الوطني الوضع الاقتصادي للبلاد وتداعيات رفع سعر الصرف لعملة الدولار في هذه المرحلة الحرجة التي تعتبر بداية عمل الحكومة، نعتقد ان هذا الموضوع من اهم التحديات وعلى الجميع ان يستشعر المسؤولية تجاه هذا التحدي […]

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