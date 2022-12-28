2022/12/28 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أمر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول،اليوم الاربعاء، بإرسال طائرتين إلى 3 طائرات مسيرة عبر الحدود مقابل كل طائرة يرسلها الشمال، وذلك بعد أن اخترقت مسيرة كورية شمالية المجال الجوي في وقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الكوري الجنوبي يأمر برد مضاعف على طائرات الشمال المسيرة المركز الخبري الوطني.

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