حسام الرسام يؤكد عدم تلقيه دعوة لإحياء حفل افتتاح خليجي 25

2022/12/28 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الفنان العراقي حسام الرسام، اليوم الأربعاء، عدم تلقيه دعوة رسمية لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 المقرر انطلاقها في السادس من الشهر المقبل.وقال الرسام في منشور على حسابه الرسمي، […]

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