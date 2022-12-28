الرافدين يخفض سعر صرف الدولار لـ 1455 ديناراً لأغراض السفر

2022/12/28 | 23:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

Hعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، خفض سعر صرف الدولار الى 1455 دينارا لأغراض السفر.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه "تنفيذا للتوجيهات الحكومية وسياسات البنك المركزي العراقي يعلن مصرف الرافدين تخفيض بيع الدولار لأغراض السفر وبما لا يزيد على (10) آلاف دولار أمريكي لكل زبون بسعر (1455) ديناراً عراقياً لكل دولار تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين".وأضاف البيان أن "على المواطنين الراغبين بالحصول على الدولار مراجعة فروع المصرف في شارع فلسطين، والفردوس، والزوية في جانب الرصافة، والحي العربي، والمنصور، وحي العامل في جانب الكرخ بدءاً من يوم غد الخميس"، مبينا أنه "سيتم فتح فروع في جميع المحافظات مطلع الأسبوع المقبل".

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