2022/12/28 | 23:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v43j_a3Q-e8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 2023 سيكون عام انهاء الخلافات بين المالكي والصدر .. السياسي بلال المالكي يكشف عن تفاصيل جديدة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 2023 سيكون عام انهاء الخلافات بين المالكي والصدر .. السياسي بلال المالكي يكشف عن تفاصيل جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).