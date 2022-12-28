بنك عالمي يتوقع ارتفاع النفط إلى 95 دولارا بمنتصف 2023

2022/12/28 | 23:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقع “كوميرز بنك”، أن يتعافى سوق النفط في الأشهر المقبلة، بعد عام مضطرب، ليصل إلى 95 دولارا للبرميل بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وذكر البنك الألماني، أن الطلب سيتجاوز العرض مرة أخرى اعتبارا من منتصف العام فصاعدا، وأن المخزونات المنخفضة بالفعل، ستنخفض أكثر، حسبما نقل موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”.

وقال المحللون الاستراتيجيون في البنك: “نعتقد أن السعر الحالي للنفط قصير الأمد، ونتوقع انتعاشا كبيرا في الأسعار في الأشهر المقبلة، وبحلول منتصف العام من المتوقع أن يصل خام برنت إلى 95 دولارا للبرميل مرة أخرى”.

وأشار كوميرز بنك، إلى أنه في حالة عدم انتعاش الأسعار، وهو أمر لا يرجحه، فإن “أوبك+” من المتوقع أن تقوم بالمزيد من تخفيضات الإنتاج.

وكانت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم “أوبك+”، قد عززوا الإنتاج لمعظم عام 2022 مع تعافي الطلب.

لكن المجموعة وافقت في الرابع من ديسمبر على التمسك بخطة أكتوبر لخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا من نوفمبر حتى 2023.

وشهدت أسعار النفط بعض التراجع اليوم، وسط مخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، إلى جانب القلق من الركود العالمي، ليصل خام برنت إلى حوالي 83.8 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 79 دولارا للبرميل.

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