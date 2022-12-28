تعليق من كمارك كردستان حول المنافذ

2022/12/28 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -أربيل

نفى مدير كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، وجود منافذ حدودية غير رسمية مع إيران وتركيا.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "جميع المنافذ الحدودية في الإقليم مسجلة بشكل رسمي بطريقتين".

وأضاف أن "هناك منافذا حدودية مسجلة لدى الحكومة الاتحادية، وهناك منافذ حدودية مسجلة في الإقليم"، مؤكدا أن الإيرادات تذهب إلى وزارة المالية في حكومة كردستان، وهناك مفاوضات للاعتراف بها من قبل بغداد".

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