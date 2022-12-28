وزير التعليم يفتتح جامعة السبطين للعلوم الطبية في كربلاء المقدسة

2022/12/28 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

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افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، جامعة السبطين للعلوم الطبية في محافظة كربلاء.

وقال العبودي، خلال فعاليات الافتتاح، وفقا لبيان أصدره إعلام وزارة التعليم، وتلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبموجب قانونها رقم أربعين لعام 1988 والتشريعات الأخرى النافذة ولاسيما قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 تمضي بكل ثقة في تلبية احتياجات المجتمع من الخدمات التعليمية وستراعي التوزيع الموضوعي للجامعات على وفق مؤشرات النمو السكاني وفي ضوء تنوع التخصصات العلمية وتوافر الملاكات التدريسية ذات الأثر الأكاديمي الملحوظ في المحافل المحلية والعالمية".

وشدد على "ضرورة وأهمية تظافر الجهود لتعزيز مواطن القوة في هذا البلد"، لافتا إلى أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولة عن تقييم أداء هذه المؤسسات ونوعية مخرجاتها من خلال مراعاة وتوفير المناخات الضامنة لجودة العملية التعليمية وتحديث برامجها وتحسينها ومتابعة وتقويم الآثار المترتبة على تطبيق الاشتراطات الأكاديمية الرصينة فضلا عن السعي الحثيث للوصول الى الاعتماد العالمي في العديد من الحقول العلمية ولاسيما مجالات التعليم الطبي".

وبحسب البيان، "اطلع وزير التعليم والشخصيات والضيوف المشاركين في الافتتاح على المختبرات التخصصية في الجامعة ومكتبتها المركزية وقاعاتها والمستشفى التطبيقي فيها وأشاد بالجهود المخلصة التي تقدمها المؤسسات التعليمية على صعيد الخدمات التخصصية والاستجابة الإيجابية لمتطلبات الجودة واشتراطاتها التي تنسجم وأهداف ورؤية ورسالة التعليم العالي في العراق".

ولفت إلى أن الافتتاح تم بحضور "محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وممثلي العتبة الحسينية وعدد من الملاك المتقدم في وزارة التعليم ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وجمع من الضيوف والشخصيات الأكاديمية والصحية العراقية والأجنبية المختصة وتجواله في أروقة الجامعة التي تضم كليات الطب البشري والتأهيل والعلاج الطبيعي والتمريض والقبالة".

تحرير: غ.



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