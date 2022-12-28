في النجف.. اعتقال

2022/12/28 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة النجف، الأربعاء، عن اعتقال اخطر عصابة لسرقة السيارات والدراجات النارية.

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