تشيلسي يُعزز صفوفه بموهبة إفريقية في يناير.. تعرّف على النجم الصاعد

2022/12/28 | 23:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، انضمام اللاعب الإيفواري ديفيد فوفانا إلى صفوف الفريق، قادمًا من نادي مولده النرويجي.

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