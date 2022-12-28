العاهل الأردني يؤكد أهمية القدس للجميع.. ويحذر من تجاوز

2022/12/28 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، على مكانة القدس "كمدينة تجمع ولا تفرق"، محذرا من تجاوز "الخطوط الحمراء" التي تخص الوصاية الهاشمية عليها واستغلالها لأغراض سياسية.

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