2022/12/29 | 00:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PcogYYPdFHs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك .. دائرة البلديات تكشف عن مجمل المشاريع التي نفذت من قبل في عام 2022) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك .. دائرة البلديات تكشف عن مجمل المشاريع التي نفذت من قبل في عام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).