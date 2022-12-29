شاهد بالفيديو.. مواطن من ذي قار يناشد بخصوص راتب الرعاية!

2022/12/29 | 00:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WOWhOSdsIJQ

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