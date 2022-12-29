بتهمة هدر المال العام.. خشان يرفع دعوى ضد محافظ المثنى ومدير بلدية السماوة

2022/12/29 | 00:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رفع النائب باسم خشان، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد محافظ المثنى ومدير بلدية السماوة بتهمة هدر المال العام.

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خشان يرفع دعوى ضد محافظ المثنى ومدير بلدية السماوة أولاً على ايرث نيوز.

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