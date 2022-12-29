كردستان العراق الى اقليمين لكن واشنطن تحول دون ذلك

2022/12/29 | 00:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يستعد برلمان إقليم كردستان العراق، لإجراء تعديل وزاري واسع على حكومة...

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