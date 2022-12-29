2022/12/29 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياحة تطالب الداخلية بتحديد دخول الراغبين لحضور الخليجي عبر منافذ البصرة حصراً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طالبت دائرة المجاميع السياحية في وزارة السياحة، وزارة الداخلية بتحديد دخول الراغبين لحضور خليجي 25 عبر منافذ محافظة البصرة حصراً لمنع أي استغلال قد يحصل بين حضور البطولة ودخول العراق لأغراض السياحة الدينية.
ادناه نص الوثيقة:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياحة تطالب الداخلية بتحديد دخول الراغبين لحضور الخليجي عبر منافذ البصرة حصراً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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