السياحة تطالب الداخلية بتحديد دخول الراغبين لحضور ⁧الخليجي⁩ عبر منافذ البصرة⁩ حصراً

2022/12/29 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

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طالبت دائرة المجاميع السياحية في وزارة السياحة، وزارة الداخلية بتحديد دخول الراغبين لحضور ⁧خليجي 25⁩ عبر منافذ محافظة ⁧ البصرة⁩ حصراً لمنع أي استغلال قد يحصل بين حضور البطولة ودخول ⁧ العراق⁩ لأغراض السياحة الدينية.

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