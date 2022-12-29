عمليات ميسان تفرض طوقاً امنياً للقبض على المتسببين بنزاع عشائري

2022/12/29 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اعلنت قيادة عمليات ميسان، الاربعاء، عن فرض قوة مشتركة كبيرة بقيادة قائد العمليات تفرض طوقاً امنياً للقبض على المتسببين بنزاع عشائري في ناحية السلام.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة كبيرة بقيادة قائد عمليات ميسان وصلت الى مكان النزاع العشائري بين أبناء قبيلة واحدة في أطراف ناحية السلام وتفرض طوقاً امنياً للقبض على الجناة المتسببين بالنزاع في الناحية المذكورة".

فيما وجه قائد عمليات ميسان، وفقا للبيان، "القطعات الأمنية بالقبض على المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وملاحقة كل من يثير مثل هذه النزاعات المسلحة ويؤثر على استقرار الأمن في ربوع محافظة ميسان".

وأفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل وإصابة 12 شخصاً من الأشخاص في نزاع عشائري وصفه بـ"الطاحن" شرق محافظة ميسان.

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