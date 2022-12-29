أمريكا تضع شرطا بشأن المسافرين القادمين من الصين

2022/12/29 | 00:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون أمريكيون، يوم الأربعاء، عن قرار جديد بشأن جميع المسافرين القادمين من الصين، حيث سيُطلب منهم إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر إلى البلاد حيث يؤدي التخفيف السريع لقيود كوفيد-19 من قبل الصين إلى زيادة الإصابات.

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