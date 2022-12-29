حكومة كولومبيا البريطانية تعلن عن حلول جديدة لتسوية النزاعات الإيجارية

2022/12/29 | 00:27 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يتمكن المستأجرون والملاك الغارقون في الصراع في كولومبيا البريطانية من حل مشكلاتهم في وقت أقرب.فرع الإيجار السكني (RTB) هو الذي يفرض قواعد الإيجار في المقاطعة.يقول وزير الإسكان، رافي كحلون، إن الوكالة تواجه عددًا من النزاعات المتراكمة بسبب زيادة الطلب على مدار العامين الماضيين.وقال: “لقد أوضح المستأجرون والملاك أن عملية تسوية نزاعات […]

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