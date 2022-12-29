2022/12/29 | 00:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى المحلل السياسي حسين الكناني، ان واشنطن تمارس ضغوطها على حكومة السوداني بهدف الحصول على مكاسب وفرض سياسات معينة لخدمة مصالحها، لافتا الى ان رفع قيمة الدولار يأتي ضمن سياسة الضغط التي تعمل عليها اميركا ضد الحكومة لتحقيق غاياتها في العراق ومن ضمنها إبقاء قواتها.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البعد السياسي وراء تدخلات اميركا لتغيير سعر صرف الدولار امام الدينار وتقليل السيولة النقدية لدى البنك المركزي من خلال حجب التعامل مع بعض المصارف خصوصا ان هناك تلويح بمعاقبة نحو 15 مصرفا وهو مازاد الطلب على الدولار في السوق المحلي”.

وأضاف ان “الإجراءات الأميركية لم تتخذ في عهد الحكومة السابقة على الرغم من ان المصارف تعمل منذ مدة ليست بالقصيرة، وبالتالي فأن المسألة تتعلق بمحاولة الضغوط على حكومة السوداني للحصول الى مكاسب”.

وبين ان “ضغوط اميركا هدفها إبقاء قواتها داخل العراق والحصول على مكاسب وفرض سياسات على العراق تتعلق بسياسته الخارجية وخصوصا مع الجانب الصيني والمشاريع مابين البلدين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكناني: اميركا تضغط على حكومة السوداني للحصول على مكاسب وفرض سياسات معينة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكناني: اميركا تضغط على حكومة السوداني للحصول على مكاسب وفرض سياسات معينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).