هل يتدخل الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار صرف الدولار في العراق؟

2022/12/29 | 01:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني علي التميمي ان الولايات المتحدة ملزمة بمساعدة العراق اقتصاديا...

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