وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011

2022/12/29 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو,-(أ ف ب) – التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري الأربعاء في إطار اجتماع في موسكو مع نظيرهما الروسي، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أن “محادثات ثلاثية جرت في موسكو بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية […]

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