أ ثلج وبرد في الكويت..؟

2022/12/29 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طفلان يلعبان بالبرد المتساقط على الكويت جنوب العاصمة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب/AFP ياسر الزيات الكويت (أ ف ب) – تساقط البرد على مناطق في جنوب الكويت الثلاثاء، في ظاهرة نادرة قال خبراء أرصاد جوية إن الدولة الخليجية المعروفة بدرجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، لم تشهدها منذ نحو عقدين.وتساقطت […]

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