2022/12/29 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخرجة المغربية مريم التوزاني خلال مهرجان مراكش السينمائي الدولي في 3 كانون الأول/ديسمبر 2022 في مدينة مراكش المغربية © اف ب/ارشيف فاضل سنّة الرباط (أ ف ب) – رأت المخرجة المغربية مريم التوزاني في حديث لوكالة فرانس برس أن فيلمها “أزرق القفطان” الذي تأهل للقائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الأوسكار، “يمكن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخرجة “أزرق القفطان” المرشح للأوسكار .. و “نقاش صحي” عن المثلية في المغرب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخرجة “أزرق القفطان” المرشح للأوسكار .. و “نقاش صحي” عن المثلية في المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).