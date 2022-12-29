2022/12/29 | 01:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، زيارة موسّعة إلى محافظة نينوى شملت مختلف القطاعات وتضمنت لقاءات مع مختلف المسؤولين ورجال الدين والوجهاء وشيوخ العشائر والنخب الأكاديمية وعموم المواطنين في المحافظة للوقوف على واقع المدينة واحتياجاتها.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته ايرث نيوز، انه “عند وصوله زار فخامته مبنى المحافظة، والتقى المحافظ نجم […]

ظهرت المقالة بيان رسمي عن التحركات التي أجراها رئيس الجمهورية في نينوى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي عن التحركات التي أجراها رئيس الجمهورية في نينوى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رسمي عن التحركات التي أجراها رئيس الجمهورية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).