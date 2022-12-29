2022/12/29 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد لا تشير طبول الحرب في أوكرانيا إلى أنها قد تهدأ عما قريب، إلا أن مجموعة من الكهنة في البيرو يرون غير ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطقوس تزينها الأزهار والجماجم.. كهنة يتنبؤون بأبرز أحداث العام المقبل ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطقوس تزينها الأزهار والجماجم.. كهنة يتنبؤون بأبرز أحداث العام المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).