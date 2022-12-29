2022/12/29 | 02:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر عن تقرير رقابي مالي يشير الى بيع مشاريع في...

ظهرت المقالة حيتان الفساد تبيع مشاريع السليمانية و تقبض ثمنها أولاً على المسلة.

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