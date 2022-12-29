2022/12/29 | 02:04 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر عن تقرير رقابي مالي يشير الى بيع مشاريع في...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيتان الفساد تبيع مشاريع السليمانية و تقبض ثمنها) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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