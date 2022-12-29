ليفربول يعلن ضم كودي غاكبو.. كيف كانت أرقامه هذا العام؟

2022/12/29 | 02:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء، عن توصله إلى اتفاقٍ مع نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي، ينتقل على أثره اللاعب كودي غاكبو لصفوف الفريق، بداية من شهر يناير/ كانون الثاني 2023.

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